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Біля Держдуми РФ тривають пікети проти підвищення пенсійного віку

Біля Держдуми РФ тривають пікети проти підвищення пенсійного віку

Київ • УНН

 • 11400 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Біля будівлі Державної думи РФ проходять пікети проти підвищення пенсійного віку. Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає УНН.

Мітинг проводять партії КПРФ і "Яблуко". Біля будівлі зібралися близько сотні людей з плакатами проти проведення так званої "пенсійної реформи", в рамках якої планується підвищити пенсійний вік.

Сьогодні на засіданні Держдуми законопроект буде розглянутий. Комітет Держдуми з бюджету і податків рекомендував нижній палаті парламенту прийняти в першому читанні ініційований урядом законопроект про поступове підвищення пенсійного віку з 2019 року. Комітет є співвиконавцем у цьому законопроекті, профільним комітетом щодо законопроекту є Комітет Держдуми з праці і соціальної політики.

Нагадаємо, вчора в Санкт-Петербурзі активісти влаштували мітинг проти пенсійної реформи. Учасникам видали червоні картки, які ті піднімали вгору. Як пише "Медіазона", під час акції були затримані 17 осіб.

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