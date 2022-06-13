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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Возле Черного моря заметили шесть “разведчиков” НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Пользователи соцсети Twitter со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24 сообщают о шести самолетах стран НАТО, замеченых неподалеку от Черного моря, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованным данным, речь о двух американских Боингах типа Stratotanker, одном патрульном судне Lockheed Orion, Boeing P-8A Poseidon, а также нескольких неустановленных средствах.

Как отмечается, ранее такая активность наблюдалась после того, как был подбит и затонул фрегат “москва”.

Напомним

13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что ракетный крейсер “москва” ушел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный. По его словам, стоящие на страже Черного моря ракеты “Нептун” нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. В минобороны рф вечером 14 апреля признали, что крейсер “москва” затонул.

А 2 мая у острова Змеиный украинские военные с помощью беспилотника “Байрактар” уничтожили два российских катера типа “Раптор”.

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