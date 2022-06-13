Біля Чорного моря помітили шість "розвідників" НАТО

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Згідно з опублікованими даними, йдеться про два американські Боїнги типу Stratotanker, одне патрульне судно Lockheed Orion, Boeing P-8A Poseidon, а також кілька невстановлених засобів.

Як зазначається, раніше така активність спостерігалася після того, як був підбитий і затонув фрегат “москва”.

Нагадаємо

13 квітня голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомив, що ракетний крейсер “москва” пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний. За його словами, ракети “Нептун”, які стояли на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень. У міноборони рф увечері 14 квітня визнали, що крейсер “москва” затонув.

А 2 травня біля острова Зміїний українські військові з допомогою безпілотника “Байрактар ​​” знищили два російські катери типу “Раптор”.