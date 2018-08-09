У берегов Турции утонула лодка с мигрантами: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Девять человек погибли в результате крушения лодки с мигрантами на борту у эгейского побережья Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Катастрофа произошла неподалеку от района Кушадасы провинции Айдын на юго-западе страны.
Как сообщила газета Hurriyet daily, лодка перевозила 13 нелегальных мигрантов на один из греческих островов. Четверо из них были спасены.
Напомним, глава итальянского правительства премьер-министр Джузеппе Конти на встрече с журналистами сказал, что неправильная иммиграционная политика Европейского Союза и Италии за последние 15 лет довела до смерти 35 тыс. человек, утонувших в Средиземном море, направляясь в Европу.