Біля берегів Туреччини потонув човен з мігрантами: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Дев'ять людей загинули в результаті аварії човна з мігрантами на борту у Егейського узбережжя Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Катастрофа сталася неподалік від району Кушадаси провінції Айдин на південному заході країни.
Як повідомила газета Hurriyet daily, човен перевозила 13 нелегальних мігрантів на один з грецьких островів. Четверо з них були врятовані.
Нагадаємо, глава італійського уряду прем'єр-міністр Джузеппе Конті на зустрічі з журналістами сказав, що неправильна імміграційна політика Європейського Союзу та Італії за останні 15 років довела до смерті 35 тис. осіб, що потонули в Середземному морі, прямуючи до Європи.