Біля берегів Туреччини потонув човен з мігрантами: є жертви

Катастрофа сталася неподалік від району Кушадаси провінції Айдин на південному заході країни.



Як повідомила газета Hurriyet daily, човен перевозила 13 нелегальних мігрантів на один з грецьких островів. Четверо з них були врятовані.



Нагадаємо, глава італійського уряду прем'єр-міністр Джузеппе Конті на зустрічі з журналістами сказав, що неправильна імміграційна політика Європейського Союзу та Італії за останні 15 років довела до смерті 35 тис. осіб, що потонули в Середземному морі, прямуючи до Європи.