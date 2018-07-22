У берегов Ливии спасли 40 мигрантов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36608 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101305 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123381 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168615 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153147 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140932 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130440 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180927 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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У берегов Ливии спасли 40 мигрантов

У берегов Ливии спасли 40 мигрантов

Киев  •  УНН

 • 7543 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. У берегов Ливии спасли 40 мигрантов, в том числе восемь женщин и ребенок. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

Как сообщили в ВМС Ливии, мигранты – в основном выходцы из Марокко, Египта, Сирии и Нигерии оказались в открытом море из-за неисправности мотора надувной лодки.

Спасенных мигрантов доставили на военно-морскую базу Триполи, где им оказана медицинская помощь. Далее их доставили в Управление по борьбе с нелегальной миграцией.

Напомним, правительство Италии планирует отказаться принимать спасенных в Средиземном море мигрантов, которых доставляют корабли спасательной миссии ЕС "София".

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что власти Италии запретят заходить в итальянские порты судам международных миссий спасения беженцев, которые проводят операции в акватории Средиземного моря. Правительство Италии ранее уже запрещало частным спасательным судам заходить с беженцами на борту в итальянские порты.

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