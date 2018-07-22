У берегов Ливии спасли 40 мигрантов

Как сообщили в ВМС Ливии, мигранты – в основном выходцы из Марокко, Египта, Сирии и Нигерии оказались в открытом море из-за неисправности мотора надувной лодки.



Спасенных мигрантов доставили на военно-морскую базу Триполи, где им оказана медицинская помощь. Далее их доставили в Управление по борьбе с нелегальной миграцией.



Напомним, правительство Италии планирует отказаться принимать спасенных в Средиземном море мигрантов, которых доставляют корабли спасательной миссии ЕС "София".



Как сообщал УНН, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что власти Италии запретят заходить в итальянские порты судам международных миссий спасения беженцев, которые проводят операции в акватории Средиземного моря. Правительство Италии ранее уже запрещало частным спасательным судам заходить с беженцами на борту в итальянские порты.



