Біля берегів Лівії врятували 40 мігрантів

Як повідомили в ВМС Лівії, мігранти - в основному вихідці з Марокко, Єгипту, Сирії та Нігерії опинилися у відкритому морі через несправність двигуна надувного човна.



Врятованих мігрантів доставили на військово-морську базу Тріполі, де їм надано медичну допомогу. Далі їх доставили до Управління по боротьбі з нелегальною міграцією.



Нагадаємо, уряд Італії планує відмовитися приймати врятованих в Середземному морі мігрантів, яких доставляють кораблі рятувальної місії ЄС "Софія".



Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини заявляв, що влада Італії заборонять заходити в італійські порти судам міжнародних місій порятунку біженців, які проводять операції в акваторії Середземного моря. Уряд Італії раніше вже забороняв приватним рятувальним суднам заходити з біженцями на борту в італійські порти.



