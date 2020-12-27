У берегов Чили произошло мощное землетрясение

По ее данным, эпицентр находился в 163 км к западу от города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами и разрушениях не поступали.

Напомним, вчера в Турции в городе Елязизи в Восточной Анатолии произошло землетрясение магнитудой 5,3.