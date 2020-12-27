У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в воскресенье в Тихом океане у берегов Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По ее данным, эпицентр находился в 163 км к западу от города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами и разрушениях не поступали.
Напомним, вчера в Турции в городе Елязизи в Восточной Анатолии произошло землетрясение магнитудой 5,3.