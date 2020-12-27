Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

За її даними, епіцентр знаходився в 163 км на захід від міста Вальдівія (населення близько 133 тис. людей). Осередок залягав на глибині 10 км.

Дані про загрозу цунамі і руйнування не надходили.

Нагадаємо, вчора у Туреччині в місті Елязизі в Східній Анатолії стався землетрус магнітудою 5,3.