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Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в неділю в Тихому океані біля берегів Чилі. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.

Біля берегів Чилі стався потужний землетрус

За її даними, епіцентр знаходився в 163 км на захід від міста Вальдівія (населення близько 133 тис. людей). Осередок залягав на глибині 10 км.

Дані про загрозу цунамі і руйнування не надходили.

Нагадаємо, вчора у Туреччині в місті Елязизі в Східній Анатолії стався землетрус магнітудою 5,3.

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