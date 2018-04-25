У берегов Австралии нашли останки неизвестного корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. У берегов Австралии, на глубине около 60 метров, обнаружили останки неизвестного корабля. При помощи специальной камеры исследователи засняли на видео загадочные обломки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.
Обломки неизвестного судна были обнаружены специалистами из Австралийского института наук о море (AIMS) у берегов города Брум, штат Западная Австралия, при помощи сонара на исследовательском судне Solander во время сканирования морского дна.
Отмечается, что металлические обломки находятся на глубине около 60 метров и простираются приблизительно на 37 метров в длину и на 7 метров в ширину. Исследователи передали материалы Музею Западной Австралии — возможно, его специалистам удастся опознать корабль (предполагается, что он затонул в XX веке).
Как сообщал УНН, на немецком острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотню 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчужины и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона.