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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У берегов Австралии нашли останки неизвестного корабля

Киев • УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. У берегов Австралии, на глубине около 60 метров, обнаружили останки неизвестного корабля. При помощи специальной камеры исследователи засняли на видео загадочные обломки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Business Insider.

У берегов Австралии нашли останки неизвестного корабля

Обломки неизвестного судна были обнаружены специалистами из Австралийского института наук о море (AIMS) у берегов города Брум, штат Западная Австралия, при помощи сонара на исследовательском судне Solander во время сканирования морского дна.

Отмечается, что металлические обломки находятся на глубине около 60 метров и простираются приблизительно на 37 метров в длину и на 7 метров в ширину. Исследователи передали материалы Музею Западной Австралии — возможно, его специалистам удастся опознать корабль (предполагается, что он затонул в XX веке).

Как сообщал УНН, на немецком острове Рюген в Балтийском море археологи нашли сотню 1000-летних серебряных монет, кольца, жемчужины и браслеты, связанные с эпохой датского короля Харальда Гормсона.

Украинские Национальные Новости

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