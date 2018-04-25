У берегов Австралии нашли останки неизвестного корабля

Обломки неизвестного судна были обнаружены специалистами из Австралийского института наук о море (AIMS) у берегов города Брум, штат Западная Австралия, при помощи сонара на исследовательском судне Solander во время сканирования морского дна.



Отмечается, что металлические обломки находятся на глубине около 60 метров и простираются приблизительно на 37 метров в длину и на 7 метров в ширину. Исследователи передали материалы Музею Западной Австралии — возможно, его специалистам удастся опознать корабль (предполагается, что он затонул в XX веке).

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