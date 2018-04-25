Біля берегів Австралії знайшли уламки невідомого корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Біля берегів Австралії, на глибині близько 60 метрів, виявили останки невідомого корабля. За допомогою спеціальної камери дослідники зняли на відео загадкові уламки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Business Insider.
Уламки невідомого судна були виявлені фахівцями з Австралійського інституту наук про море (AIMS) біля берегів міста Брум, штат Західна Австралія, за допомогою сонара на дослідному судні Solander під час сканування морського дна.
Відзначається, що металеві уламки знаходяться на глибині близько 60 метрів і простягаються приблизно на 37 метрів в довжину і на 7 метрів в ширину. Дослідники передали матеріали Музею Західної Австралії - можливо, його фахівцям вдасться пізнати корабель (передбачається, що він затонув в XX столітті).
Як повідомляв УНН, на німецькому острові Рюген в Балтійському морі археологи знайшли сотню 1000-літніх срібних монет, кільця, перлини і браслети, пов'язані з епохою датського короля Харальда Гормсона.