Возле авиазавода в российском воронеже прогремел взрыв – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В российском воронеже возле авиационного завода “ВАСО” (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) прогремел взрыв, пишет УНН со ссылкой на российский Телеграмм-канал SOTA.
Детали
Отмечается, что взрыв прозвучал в районе взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО). Телеграмм-канал публикует фото, где в небе виден длинный след, “резко меняющий угол в сторону земли”.
Воронежское акционерное самолетостроительное общество собирает самолеты, в том числе по заказам министерства обороны рф, в частности, “самолет судного дня”.
Дополнение
В городе севск брянской области беспилотник атаковал здание военкомата.