Возле авиазавода в российском воронеже прогремел взрыв – СМИ

Детали

Отмечается, что взрыв прозвучал в районе взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО). Телеграмм-канал публикует фото, где в небе виден длинный след, “резко меняющий угол в сторону земли”.

Воронежское акционерное самолетостроительное общество собирает самолеты, в том числе по заказам министерства обороны рф, в частности, “самолет судного дня”.

Дополнение

В городе севск брянской области беспилотник атаковал здание военкомата.