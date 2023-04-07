Біля авіазаводу в російському воронежі пролунав вибух - ЗМІ

Деталі

Зазначається, що вибух пролунав у районі злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). Телеграм-канал публікує фото, де в небі видно довгий слід, “який різко змінює кут у бік землі”.

Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство збирає літаки, в тому числі на замовлення міністерства оборони рф, зокрема, “літак судного дня”.

Доповнення

У місті севск брянської області безпілотник атакував будівлю військкомату.