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Біля авіазаводу в російському воронежі пролунав вибух - ЗМІ

Біля авіазаводу в російському воронежі пролунав вибух - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1236866 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У російському Воронежі біля авіаційного заводу “ВАСО” (Воронезьке акціонерне літакобудівельне товариство) прогримів вибух, пише УНН з посиланням на російський Телеграм-канал SOTA.

Деталі

Зазначається, що вибух пролунав у районі злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). Телеграм-канал публікує фото, де в небі видно довгий слід, “який різко змінює кут у бік землі”.

Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство збирає літаки, в тому числі на замовлення міністерства оборони рф, зокрема, “літак судного дня”.

Доповнення

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