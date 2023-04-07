Біля авіазаводу в російському воронежі пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У російському Воронежі біля авіаційного заводу “ВАСО” (Воронезьке акціонерне літакобудівельне товариство) прогримів вибух, пише УНН з посиланням на російський Телеграм-канал SOTA.
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Зазначається, що вибух пролунав у районі злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). Телеграм-канал публікує фото, де в небі видно довгий слід, “який різко змінює кут у бік землі”.
Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство збирає літаки, в тому числі на замовлення міністерства оборони рф, зокрема, “літак судного дня”.
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