Возле аэропорта Дамаска взорвались военные склады
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сильный взрыв прогремел сегодня утром в районе международного аэропорта, расположенного в 25 километрах от столицы Сирии, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Взрыв очень мощный, он был слышен в Дамаске”, — рассказал руководитель Сирийского центра мониторинга прав человека Рами Абдель Рахман.
Также сообщается, что взрыв сопровождался большим пожаром.
Подконтрольный проиранскому движению “Хезболла” ливанский телеканал “Аль-Манар” сообщил, что взрыв был вызван ударом израильской авиации по хранилищам топлива и складам возле аэропорта. Этот комплекс использовали боевики “Хезболлы” и представители Ирана, которые поставляют оружие, боеприпасы и другую военную помощь сирийским проправительственным силам.
Напомним, 9 апреля во время телефонного разговора с президентом Сирии Башаром Асадом иранский президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран и в дальнейшем будет поддерживать Дамаск.