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Біля аеропорту Дамаска вибухнули військові склади

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сильний вибух пролунав сьогодні зранку в районі міжнародного аеропорту, розташованого на відстані 25 кілометрів від столиці Сирії, передає УНН із посиланням на ВВС.

Біля аеропорту Дамаска вибухнули військові склади

"Вибух дуже потужний, його було чути в Дамаску", – розповів керівник Сирійського центру моніторингу прав людини Рамі Абдель Рахман.

Також повідомляється, що вибух супроводжувався великою пожежею.

Підконтрольний проіранському руху "Хезболла" ліванський телеканал "Аль-Манар" повідомив, що вибух був спричинений ударом ізраїльської авіації по сховищах палива і складах біля аеропорту. Цей комплекс використовували бойовики «Хезболли» та представники Ірану, які постачають зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу сирійським проурядовим силам.   

Нагадаємо, 9 квітня під час телефонної розмови з президентом Сирії Башаром Асадом іранський президент Хасан Роухані заявив, що Тегеран і надалі буде підтримувати Дамаск.

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