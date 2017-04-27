Біля аеропорту Дамаска вибухнули військові склади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сильний вибух пролунав сьогодні зранку в районі міжнародного аеропорту, розташованого на відстані 25 кілометрів від столиці Сирії, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Вибух дуже потужний, його було чути в Дамаску", – розповів керівник Сирійського центру моніторингу прав людини Рамі Абдель Рахман.
Також повідомляється, що вибух супроводжувався великою пожежею.
Підконтрольний проіранському руху "Хезболла" ліванський телеканал "Аль-Манар" повідомив, що вибух був спричинений ударом ізраїльської авіації по сховищах палива і складах біля аеропорту. Цей комплекс використовували бойовики «Хезболли» та представники Ірану, які постачають зброю, боєприпаси та іншу військову допомогу сирійським проурядовим силам.
Нагадаємо, 9 квітня під час телефонної розмови з президентом Сирії Башаром Асадом іранський президент Хасан Роухані заявив, що Тегеран і надалі буде підтримувати Дамаск.