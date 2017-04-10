Более тысячи человек задержали за неделю в Турции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41499 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102604 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157163 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116749 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116686 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112668 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104346 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107098 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103593 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153794 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более тысячи человек задержали за неделю в Турции

Более тысячи человек задержали за неделю в Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. По данным Министерства внутренних дел Турции, в течение последней недели в стране были задержаны 963 человека, которых считают причастными к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке государственного переворота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TurkishMinute.

В ведомстве также сообщили, что с 3 по 10 апреля в ходе операций, направленных против террористической группировки “Исламское государство”, турецкая полиция задержала 77 человек.

Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча общественного деятеля и писателя Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.

Как сообщал УНН, в течение восьми месяцев после неудачной попытки переворота правоохранительными органами Турции по подозрению в связях с организацией Ф.Гюлена были задержаны более 113 тыс. граждан. Почти 50 тыс. из них остаются под стражей.

 

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