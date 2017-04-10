Более тысячи человек задержали за неделю в Турции

В ведомстве также сообщили, что с 3 по 10 апреля в ходе операций, направленных против террористической группировки “Исламское государство”, турецкая полиция задержала 77 человек.

Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка государственного переворота. Власти страны обвиняют в организации путча общественного деятеля и писателя Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.

Как сообщал УНН, в течение восьми месяцев после неудачной попытки переворота правоохранительными органами Турции по подозрению в связях с организацией Ф.Гюлена были задержаны более 113 тыс. граждан. Почти 50 тыс. из них остаются под стражей.