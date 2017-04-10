Більше тисячі людей затримали за тиждень у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. За даними Міністерства внутрішніх справ Туреччини, протягом останнього тижня в країні були затримані 963 особи, яких вважають причетними до руху проповідника Фетхуллаха Ґюлена, звинувачуваного у спробі державного перевороту. Про це повідомляє УНН із посиланням на TurkishMinute.
У відомстві також повідомили, що з 3 по 10 квітня в ході операцій, спрямованих проти терористичного угруповання “Ісламська держава”, турецька поліція затримала 77 осіб.
Нагадаємо, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року сталася спроба державного перевороту. Влада країни звинувачує в організації путчу громадського діяча і письменника Фетхуллаха Ґюлена, який мешкає у США.
Як повідомляв УНН, протягом восьми місяців після невдалої спроби перевороту правоохоронними органами Туреччини за підозрою у зв’язках з організацією Ф.Гюлена були затримані більше 113 тис. громадян. Майже 50 тис. із них залишаються під вартою.