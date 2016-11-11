Более тысячи боевиков в "ЛНР" отказались продлевать "контракт" на службу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Более тысячи боевиков отказались продлевать "контракты" на прохождение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Сейчас количество отказов продлевать "контракты" на прохождение службы в подразделениях "2-го АК ЛНР" превысило одну тысячу человек. В частности, только в "4-й отдельной мотострелковой бригаде" (Алчевск) такой показатель составляет около 300 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что боевики не хотят служить в подразделениях "2-го АК ЛНР" в основном из-за ухудшения уровня материально-технического обеспечения подразделений, снижение уровня финансового обеспечения (заработной платы), а также ухудшение морально-психологического состояния личного состава.
Как сообщал УНН, на Донбассе среди боевиков ходят слухи о прекращении финансирования оккупированных территорий после возобновления выплат зарплат.