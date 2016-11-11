Більше тисячі бойовиків у "ЛНР" відмовилися продовжувати “контракт” на службу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Більше тисячі бойовиків відмовилися продовжувати “контракти” на проходження служби у підрозділах "2-го АК ЛНР”. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Наразі кількість відмов продовжувати "контракти" на проходження служби у підрозділах "2-го АК ЛНР" перевищила одну тисячу осіб. Зокрема, тільки у "4-й окремій мотострілковій бригаді" (Алчевськ) такий показник становить близько 300 осіб”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що бойовики не бажають служити у підрозділах “2-го АК ЛНР” в основному через погіршення рівня матеріально-технічного забезпечення підрозділів, зниження рівня фінансового забезпечення (заробітної плати), а також погіршення морально-психологічного стану особового складу.
Як повідомляв УНН, на Донбасі серед бойовиків ширяться чутки про припинення фінансування окупованих територій після відновлення виплат зарплат.