Больше половины населения Индии не имеет доступа к туалетам – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Больше половины населения Индии не имеет доступа к канализации. Об этом сообщается в официальном Twitter Организации объединенных наций, передает УНН.
"Почти половина населения Индии, где живет 1,2 млрд. человек, не имеет доступа к туалетам и канализации", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля в Индии молодого парня из низшей касты, из сообщества далитов, забили до смерти за то, что он приобрел лошадь и ездил верхом на ней. Трех мужчин из высших каст задержали для допроса, сообщила полиция штата Гуджарат. Отец парня рассказал, что его сыну угрожали из-за приобретения лошади и езды верхом. В Индии это считается привилегией только верхней касты.
Почти половина населения Индии, где живет 1,2 млрд. человек, не имеет доступа к туалетам и канализации pic.twitter.com/Hc2hJOficP— ООН (@UnitedNationsRU) 16 квітня 2018 р.