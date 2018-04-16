Більше половини населення Індії не має доступу до туалетів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Більше половини населення Індії не має доступу до каналізації. Про це повідомляється в офіційному Twitter Організації об'єднаних націй, передає УНН.
"Майже половина населення Індії, де живе 1,2 млрд осіб, не має доступу до туалетів і каналізації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 квітня в Індії молодого хлопця з нижчої касти, із товариства далітів, забили до смерті за те, що він придбав коня і їздив верхи на ньому. Трьох чоловіків з вищих каст затримали для допиту, повідомила поліція штату Гуджарат. Батько хлопця розповів, що його синові погрожували через придбання коня і їзду верхи. В Індії це вважається привілеєм тільки верхньої касти.
Майже половина населення Індії, де живе 1,2 млрд. Чоловік, не має доступу до туалетів і каналізації pic.twitter.com/Hc2hJOficP- ООН (@UnitedNationsRU) 16 квітня 2018 р.