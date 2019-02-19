Более половины больных корью в Ровенской области не имели прививки

Больше всего больных наблюдается в Гощанском, Радивиливском и Ровенском районах области. Сейчас Ровенская область получила комбинированную вакцину от кори, эпидпаротита, краснухи и полиомиелита.

"В область поступила вакцина против кори, эпидпаротита и краснухи в количестве 5,9 тыс. доз. А также поступила вакцина против полиомиелита, живая и инактивированная, 29 тыс. УПВ и 11,9 тыс. ИПВ", - рассказала главный специалист учреждения Людмила Яценя.

Областное управление здравоохранения призвало жителей Ровенской области обращаться за прививками.

Ранее УНН сообщал, что с начала 2019 года по состоянию на 14 февраля в Одесской области корью заболело более 500 человек.

Напомним, в Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок.