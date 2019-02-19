Більше половини хворих на кір у Рівненській області не мали щеплення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку року на Рівненщині на кір захворіло майже 2 тис. осіб, з яких більше половини не мали щеплення. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації у Facebook.
Найбільше хворих спостерігається у Гощанському, Радивилівському та Рівненському районах області. Наразі Рівненщина отримала комбіновану вакцину від кору, епідпаротиту, краснухи та поліомієліту.
"В область надійшла вакцина проти кору, епідпаротиту та краснухи у кількості 5,9 тис. доз. А також надійшла вакцина проти поліомеліту, жива та інактивована, 29 тис. УПВ і 11,9 тис. ІПВ", - розповіла головний спеціаліст установи Людмила Яценя.
Обласне управління охорони здоров'я закликало мешканців Рівненьської області звертатися по щеплення.
Раніше УНН повідомляв, що з початку 2019 року станом на 14 лютого в Одеській області на кір захворіло понад 500 осіб.
Нагадаємо, в Одесі через ускладнення від кору померла маленька дитина.