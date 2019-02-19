Більше половини хворих на кір у Рівненській області не мали щеплення

КИЇВ. 19 лютого. УНН. З початку року на Рівненщині на кір захворіло майже 2 тис. осіб, з яких більше половини не мали щеплення. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації у Facebook.