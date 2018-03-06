Более десяти новых дисциплин предложили ввести в программу Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) будет рассматривать предложения международных федераций по включению более 10 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году, сообщает УНН со ссылкой на Insidethegames.
Международная федерация биатлона предложила включить в программу будущей зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине, одиночную смешанную эстафету (супермикст). В программе фигурного катания могут появиться соревнования в синхронном катании. В шорт-треке предложено добавить еще одну командную дисциплину.
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Федерация санного спорта подала сразу шесть заявок на включение новых видов, среди которых смешанные заезды саней в двойках. Среди лыжных видов также ряд заявок (двоеборье у женщин, биг-эйр во фристайле, параллельный слалом в лыжах).
Отмечается, что решение о возможных включений в программу Игр будет принято на июльском заседании исполкома.
Добавим, что на Играх-2018 в Пхенчхане впервые прошли соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлинге.