Більше десяти нових дисциплін запропонували внести в програму Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядатиме пропозиції міжнародних федерацій щодо включення більше 10 нових дисциплін у програму зимових Олімпійських ігор, що пройдуть в 2022 році, повідомляє УНН з посиланням на Insidethegames.
Міжнародна федерація біатлону запропонувала включити в програму майбутньої зимової Олімпіади, яка пройде в Пекіні, одиночну змішану естафету (супермікст). У програмі фігурного катання можуть з'явитися змагання у синхронному катанні. Натомість в шорт-треку запропоновано додати ще одну командну дисципліну.
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Федерація санного спорту подала відразу шість заявок на включення нових видів, серед яких змішані заїзди саней в двійках. Серед лижних видів також низка заявок (двоборство у жінок, біг-ейр у фрістайлі, паралельний слалом в лижах).
Зазначається, що рішення щодо можливих включень буде прийнято на липневому засіданні виконкому.
Додамо, що на Іграх-2018 у Пхьончхані вперше пройшли змагання зі сноуборду в категорії біг-ейр, мас-старт в ковзанярському спорті, командні змагання в гірськолижному спорті, дабл-мікст в керлінгу.