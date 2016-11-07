Более 6 млн украинских семей уже получили субсидию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Более 6 млн украинских семей с невысокими доходами уже получили субсидию. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время видеообращения на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Более 6 млн семей получили субсидию и воспользуются своим персональным правом на получение такой скидки", - подчеркнул В.Гройсман.
Напомним, 5 ноября Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что средств для предоставления субсидий населению хватит.