Більше 6 млн українських родин вже отримали субсидію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Понад 6 мільйонів українських родин з невисокими доходами вже отримали субсидію. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час відеозвернення на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Більше 6 млн родин отримали субсидію і скористаються своїм персональним правом на отримання такої знижки", - наголосив В.Гройсман.
Нагадаємо, 5 листопад Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що коштів для надання субсидій населенню вистачить.