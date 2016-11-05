Более 20 убийств зафиксировали в 2016 году украинские правоохранительные на территории, оккупированной "ДНР"

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15 марта, 19:03 • 113954 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163032 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135840 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128500 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111780 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104902 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинцы, которые живут на территории, временно находится под контролем "ДНР", обращаются в ГУНП Донецкой области Украины, чтобы зафиксировать информацию о преступлениях. Так, за 10 месяцев, украинская полиция получила более 400 обращений. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Преступная жизнь в квазигосударстве " ДНР " бурлит. Граждане, пострадавшие в " молодой республике " от рук преступников, с заявлениями обращаются в полицию Донецкой области на подконтрольной украинской власти территории области. От безысходности и с надеждой на раскрытие преступлений, несмотря на то, что возможности для проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий у нас ограничены, люди продолжают обращаться с заявлениями в наши подразделения ", - сообщил на своей странице в Facebook В.Аброськин.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 411 уголовных преступлений, которые совершены на временно оккупированной территории. Наибольшее количество обращений поступило из Донецка - 257, Горловка - 53, Макеевка - 36, Дебальцево - 25, Енакиево - 17 и Ясиноватая - 8.

По словам В.Аброськина, всего жители в фейковой республике подвержены угонам личных транспортных средств. Зафиксировано 105 преступлений. Также кражи личного имущества (58) и факты мошенничества (21). Известно о 25 фактах, совершенных на оккупированной территории, убийств и 21 случай похищения граждан, кроме этого, поступили заявления о 17 инцидентах незаконного лишения свободы.

"Это только официальные обращения. Полной статистики о криминогенной ситуации в" ДНР "нет. Я уверен, статистика преступлений выше в несколько раз. Как говорят пострадавшие, на оккупированной территории, преступления совершают боевики и" полицейские ", а на себя заявления они не принимают , а то и угрожают расправой ", - сообщил он.

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