Более 20 убийств зафиксировали в 2016 году украинские правоохранительные на территории, оккупированной "ДНР"

"Преступная жизнь в квазигосударстве " ДНР " бурлит. Граждане, пострадавшие в " молодой республике " от рук преступников, с заявлениями обращаются в полицию Донецкой области на подконтрольной украинской власти территории области. От безысходности и с надеждой на раскрытие преступлений, несмотря на то, что возможности для проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий у нас ограничены, люди продолжают обращаться с заявлениями в наши подразделения ", - сообщил на своей странице в Facebook В.Аброськин.

За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 411 уголовных преступлений, которые совершены на временно оккупированной территории. Наибольшее количество обращений поступило из Донецка - 257, Горловка - 53, Макеевка - 36, Дебальцево - 25, Енакиево - 17 и Ясиноватая - 8.

По словам В.Аброськина, всего жители в фейковой республике подвержены угонам личных транспортных средств. Зафиксировано 105 преступлений. Также кражи личного имущества (58) и факты мошенничества (21). Известно о 25 фактах, совершенных на оккупированной территории, убийств и 21 случай похищения граждан, кроме этого, поступили заявления о 17 инцидентах незаконного лишения свободы.

"Это только официальные обращения. Полной статистики о криминогенной ситуации в" ДНР "нет. Я уверен, статистика преступлений выше в несколько раз. Как говорят пострадавшие, на оккупированной территории, преступления совершают боевики и" полицейские ", а на себя заявления они не принимают , а то и угрожают расправой ", - сообщил он.