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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Більше 20 убивств зафіксували у 2016 році українські правоохороні на території, окупованій "ДНР"

Більше 20 убивств зафіксували у 2016 році українські правоохороні на території, окупованій "ДНР"

Київ • УНН

 • 7454 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Українці, які живуть на території, що тимчасово перебуває під контролем "ДНР", звертаються в ГУНП Донецької області України, аби зафіксувати інформацію про злочини. Так, за 10 місяців, українська поліція отримала понад 400 звернень. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Злочинне життя в квазідержави "ДНР" вирує. Громадяни, які постраждали в "молодій республіці" від рук злочинців, із заявами звертаються в поліцію Донеччини на підконтрольній українській владі території області. Від безвиході і з надією на розкриття злочинів, не дивлячись на те, що можливості для проведення слідчих і оперативно-розшукових заходів у нас обмежені, люди продовжують звертатися з заявами в наші підрозділи", - повідомив на своїй сторінці у Facebook В.Аброськін.

За 10 місяців поточного року зареєстровано 411 кримінальних правопорушень, які вчинені на тимчасово окупованій території. Найбільша кількість звернень надійшла з Донецька - 257, Горлівка - 53, Макіївка - 36, Дебальцеве - 25, Єнакієве - 17 і Ясинувата - 8.

За словами В.Аброськіна, найбільше мешканці в фейковий республіці схильні до угонів особистих транспортних засобів. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 105 злочинів. Також крадіжки особистого майна (58) і факти шахрайства (21). Відомо про 25 фактів, скоєних на окупованій території, вбивств і 21 випадок викрадення громадян, крім цього, надійшли заяви про 17 інцидентів незаконного позбавлення волі.

"Це тільки офіційні звернення. Повної статистики про криміногенну ситуацію в "ДНР" немає. Я впевнений, статистика злочинів вище у кілька разів. Як кажуть потерпілі, на окупованій території, злочини скоюють бойовики і "поліцаї", а на себе заяви вони не приймають, а то й погрожують розправою", - повідомив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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