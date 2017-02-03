Более 100 км границы в Луганской области заминированы - ГПСУ

"Мероприятия по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, пока не могут осуществляться на участках границы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (протяженность 409,3 км), кроме того, в пределах отдельных участков Луганской области, в связи с минированием местности (протяженность 105 км) ", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, по плану мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы уже обустроены 83,2 км заградительного забора .

Как сообщили в ГПСУ, уже обустроены и содержится более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модулей. Кроме восточной, значительный объем работ по наращиванию инженерной инфраструктуры выполнено и на других участках.

Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн грн. Также, согласно задачам на 2017 год, в рамках Плана, запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области.