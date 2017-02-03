Більше 100 км кордону в Луганській області заміновано - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Проект "Стіна" не може бути реалізований на 105 км окремих ділянок Луганської області через замінування кордону. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України у відповіді на інформаційний запит.
"Заходи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, поки що, не можуть здійснюватися на ділянках кордону тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей (протяжність 409,3 км), крім того, в межах окремих ділянок Луганської області, у зв’язку з мінуванням місцевості (протяжність 105 км)",- йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, за планом заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону уже облаштовано 83,2 км загороджувального паркану.
Як повідомили у ДПСУ, уже облаштовано та утримується понад 270 км протитранспортних ровів, більше 47 км контрольно-слідових смуг, 83,2 км загороджувального паркану, понад 153,2 км рокадних доріг та придбано 4 бойових рухомих модулів. Окрім східної, значний обсяг робіт з нарощення інженерної інфраструктури виконано і на інших ділянках.
Для реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону Державним бюджетом на 2017 рік заплановано 200 млн грн. Також, згідно із завданнями на 2017 рік, в рамках Плану, заплановано завершення інженерно-технічного облаштування ділянок трьох підрозділів в межах Харківської області та продовження роботи у Луганській області.