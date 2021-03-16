Беларусь создаст совместный с Россией центр подготовки войск ВВС и ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Белорусско-российский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО будет создан в Беларуси согласно договоренностям, достигнутым оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны Беларуси, пишет УНН.
Детали
“На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач”, — отмечается в сообщении Telegram-канала Минобороны республики.
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Беларусь примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае “продолжения Западом политики эскалации напряженности”.
Осенью Минск заявил, что не исключает силового варианта реагирования на угрозы в рамках ОДКБ и Союзного государства с Москвой.