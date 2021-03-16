Білорусь створить спільний з Росією центр підготовки військ ВПС та ППО

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“На території Республіки Білорусь передбачається створення навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО. На базі центру буде організована спільна підготовка екіпажів літаків Су-30СМ, навчання білоруських фахівців роботі на сучасних зенітних ракетних комплексах, які перебувають на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, а також спільне виконання навчально-бойових завдань”, — наголошується в повідомленні Telegram-каналу Міноборони республіки .

Доповнення

Білорусь прийме додаткові заходи в сфері безпеки в разі “продовження Заходом політики ескалації напруженості”.

Восени Мінськ заявив, що не виключає силового варіанту реагування на загрози в рамках ОДКБ і Союзної держави з Москвою.