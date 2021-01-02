Беларусь переходит на биометрические документы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы, сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Свыше 800 тыс. белорусов получат ID-карту в 2021 году.
Отмечается, что люди, которые получат ID-карту, автоматически приобретут электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания кабинет будет иметь статус неактивного, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.
В МВД страны пояснили, что нынешние бумажные паспорта будут действовать параллельно с ID-картами и обязательной замене бумажные документы не подлежат.
Еще один документ, который в этом году смогут получить белорусы, - биометрический паспорт. В стране все готово для перехода на него.
Документ понадобится для выезда за границу. Как заявили в МВД, в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов.