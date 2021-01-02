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Білорусь переходить на біометричні документи

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Білорусі все готово для переходу на біометричні документи, повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.

Білорусь переходить на біометричні документи

Понад 800 тис. Білорусів отримають ID-карту в 2021 році.

Відзначається, що люди, які отримають ID-карту, автоматично набудуть електронний цифровий підпис з 10-річним терміном придатності та особистий електронний кабінет. З моменту створення кабінет матиме статус неактивного, поки людина його НЕ активізує з ID-карти. Там буде знаходитися вся інформація з історією використання цього кабінету.

У МВС країни пояснили, що нинішні паперові паспорти будуть діяти паралельно з ID-картами і обов'язковій заміні паперові документи не підлягають.

Ще один документ, який в цьому році зможуть отримати білоруси, - біометричний паспорт. В країні все готово для переходу на нього.

Документ знадобиться для виїзду за кордон. Як заявили в МВС, в рік будуть видавати від 300 до 500 нових закордонних паспортів.

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