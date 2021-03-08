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Белый дом отказался комментировать скандальное интервью Маркл и принца Гарри

Белый дом отказался комментировать скандальное интервью Маркл и принца Гарри

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Белый дом считает интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри их частным делом и не комментирует его содержание. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, пишет УНН.

Детали

При этом она подчеркнула наличие “прочных и непоколебимых отношений” Вашингтона с Лондоном. “Конечно же, многие из нас смотрели интервью, как и многие американцы, а также люди по всему миру. Меган Маркл является частным лицом, и Гарри тоже в данный момент”, — ответила она на просьбу сообщить, имеется ли какая-либо реакция президента США Джо Байдена на интервью, в том числе на заявления Маркл о расизме.

“Любому человеку требуется смелость, чтобы выйти и рассказать о своих собственных проблемах, связанных с психическим состоянием, рассказать свою личную историю. Конечно же, президент считает именно так”, — пояснила Псаки. “Мы не будем здесь предоставлять дополнительных комментариев от лица президента или других, учитывая, что речь идет о частных лицах, которые поделились своей историей и рассказали о своих проблемах”, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

“Я хотела бы просто подчеркнуть, что у нас прочные и непоколебимые отношения с британским народом, а также особое партнерство с правительством Соединенного Королевства по целому ряду вопросов, и оно будет продолжаться”, — сказала также Псаки.

Контекст

Интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей вышло в эфир CBS в воскресенье вечером. Во время беседы герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована разговорами со стороны представителей королевской семьи “о том, насколько темной может быть кожа” ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она “просто не хотела больше жить”, и это “была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль”. Маркл также назвала себя жертвой “настоящей клеветнической кампании”.

Позднее Опра Уинфри уточнила, что сам Гарри в разговоре с ней отказался назвать имя представителя королевской семьи, который выражал обеспокоенность цветом кожи его будущего ребенка, однако дал понять, что это была не королева Великобритании Елизавета II и не ее супруг герцог Эдинбургский Филип.

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