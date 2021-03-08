Білий дім відмовився коментувати скандальне інтерв'ю Маркл та принца Гаррі

Деталі

При цьому вона підкреслила наявність “міцних і непохитних відносин” Вашингтона з Лондоном. “Звичайно ж, багато хто з нас дивилися інтерв’ю, як і багато американців, а також люди з усього світу. Меган Маркл є приватною особою, і Гаррі теж в даний момент”, — відповіла вона на прохання повідомити, чи є якась реакція президента США Джо Байдена на інтерв’ю, в тому числі на заяви Маркл про расизм.

“Будь-якій людині потрібно сміливість, щоб вийти і розповісти про свої власні проблеми, пов’язані з психічним станом, розповісти свою особисту історію. Звичайно ж, президент вважає саме так”, — пояснила Дженніфер Псакі. “Ми не будемо тут надавати додаткових коментарів від імені президента чи інших, з огляду на те, що мова йде про приватних осіб, які поділилися своєю історією і розповіли про свої проблеми”, — додала прес-секретарка Білого дому.

“Я хотіла б просто підкреслити, що у нас міцні і непохитні відносини з британським народом, а також особливе партнерство з урядом Сполученого Королівства з цілої низки питань, і воно буде продовжуватися”, — сказала також Дженніфер Псакі.

Контекст

Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл американській телеведучій вийшло в ефір CBS у неділю ввечері. Під час бесіди герцогиня Сассекська розповіла, що була шокована розмовами з боку представників королівської сім’ї “про те, наскільки темною може бути шкіра” її сина Арчі, коли він народиться. Крім того, вона підкреслила, що під час вагітності буквально була готова дійти до самогубства через тиск, що чиниться деякими представниками королівської сім’ї, а також ЗМІ та соцмережі. За спогадами герцогині, вона “просто не хотіла більше жити”, і це “була вельми явна, реальна, лякаюча і постійна думка”. Маркл також назвала себе жертвою “справжньої наклепницької кампанії”.

Пізніше Опра Вінфрі уточнила, що сам Гаррі в розмові з нею відмовився назвати ім’я представника королівської сім’ї, який висловлював стурбованість кольором шкіри його майбутньої дитини, проте дав зрозуміти, що це була не королева Великої Британії Єлизавета II і не її чоловік герцог Единбурзький Філіп.