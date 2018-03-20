Белый дом: Трамп не будет приветствовать Путина с победой на выборах

По его словам, США продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли.

"Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов президента РФ в оккупированном Крыму.