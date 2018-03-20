Білий дім: Трамп не буде вітати Путіна з перемогою на виборах

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, переобраного в якості президента Росії, зазначивши, що результати голосування не стали для Білого дому сюрпризом і Дональд Трамп не подзвонить привітати з перемогою російського лідера. Про це представник Білого дому Хоган Джидлі заявив журналістам, які перебували на борту президентського літака, з посиланням на Reuters передає УНН.

За його словами, США продовжать співпрацювати з Росією в тих сферах, де це можливо.

"Ми будемо працювати над тим, щоб розвивати відносини з Росією і змушувати платити, коли Росія загрожує нашим інтересам, але ми також будемо шукати те, де можна працювати разом, коли це служить нашим інтересам", – сказав Джидлі.

"Ми не здивовані результатом", – зазначив чиновник, коментуючи результати виборів.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів президента РФ в окупованому Криму.

 

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