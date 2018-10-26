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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108240 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116137 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154503 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147838 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138096 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128991 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173674 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Белый дом опроверг информацию о прослушивании телефонов Трампа

Белый дом опроверг информацию о прослушивании телефонов Трампа

Киев  •  УНН

 • 8573 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Белый дом опроверг в четверг утверждения газеты The New York Times, в статье которой говорилось о том, что президент США Дональд Трамп использует для общения с друзьями незащищенный личный мобильный телефон вопреки советам американских спецслужб. Соответствующее заявление сделал в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, информирует УНН.

“Статья, которая была опубликована в газете The New York Times, предоставляла не соответствующую действительности информацию о мобильном телефоне президента и его использовании. У президента нет трех мобильных телефонов, у него есть только один официальный правительственный iPhone. Уровень безопасности телефона соответствует самым передовым стандартам, и за этим пристально следят под контролем правительства”, — сказал он.

“Телефон меняют на регулярной основе, и за ним ведется постоянное наблюдение с точки зрения любых уязвимостей безопасности и кибератак в соответствии с рекомендациями спецслужб”, — добавил Гидли.

Напоминаем, ранее газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению хозяин Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.

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