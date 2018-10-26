Белый дом опроверг информацию о прослушивании телефонов Трампа

“Статья, которая была опубликована в газете The New York Times, предоставляла не соответствующую действительности информацию о мобильном телефоне президента и его использовании. У президента нет трех мобильных телефонов, у него есть только один официальный правительственный iPhone. Уровень безопасности телефона соответствует самым передовым стандартам, и за этим пристально следят под контролем правительства”, — сказал он.

“Телефон меняют на регулярной основе, и за ним ведется постоянное наблюдение с точки зрения любых уязвимостей безопасности и кибератак в соответствии с рекомендациями спецслужб”, — добавил Гидли.

Напоминаем, ранее газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями. По данным источников издания, спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России. Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению хозяин Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.