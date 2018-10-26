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Білий дім спростував інформацію про прослуховування телефонів Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Білий дім спростував в четвер твердження газети The New York Times, в статті якій говорилося про те, що президент США Дональд Трамп використовує для спілкування з друзями незахищений особистий мобільний телефон всупереч порадам американських спецслужб. Відповідну заяву зробив у четвер заступник прес-секретаря Білого дому Хоган Гідлі, інформує УНН.

“Стаття, яка була опублікована в газеті The New York Times, надавала інформацію, що не відповідає дійсності, про мобільний телефон президента і його використання. У президента немає трьох мобільних телефонів, у нього є тільки один офіційний урядовий iPhone. Рівень безпеки телефону відповідає найсучаснішим стандартам, і за цим пильно стежать під контролем уряду”, — сказав він.

“Телефон змінюють на регулярній основі, і за ним ведеться постійне спостереження з точки зору будь-яких вразливостей безпеки і кібератак відповідно до рекомендацій спецслужб”, — додав Гідлі.

Нагадуємо, раніше газета The New York Times з посиланням на діючих і колишніх посадових осіб Сполучених Штатів повідомила, що Трамп досі часто нехтує порадою американських спецслужб і не обмежує до мінімуму використання незахищеного від прослуховування смартфона iPhone для спілкування з друзями. За даними джерел видання, спецслужби США на підставі відомостей, отриманих від джерел в урядах інших країн, прийшли до висновку, що особисті дзвінки Трампа по iPhone прослуховують розвідки Китаю і Росії. Китайська сторона намагається таким чином зрозуміти, до чиєї думки господар Білого дому найбільше прислухається і чиїй думці схильний найбільше довіряти. Головне завдання Пекіна полягає в тому, щоб не допустити ескалації торгової війни з Вашингтоном, пояснює газета.

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