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Били прикладами, стреляли возле уха, запугивали: омбудсмен рассказала об издевательствах россиян над пленными украинскими военными

Киев • УНН

 • 101811 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. РФ грубо нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Эти факты подтвердились во время последнего освобождения из вражеского плена граждан Украины. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, передает УНН.

Били прикладами, стреляли возле уха, запугивали: омбудсмен рассказала об издевательствах россиян над пленными украинскими военными

Детали

Украинские военнослужащие рассказали в негуманном обращении с ними со стороны российской стороны: их держали в поле, в яме, в гараже. Периодически выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха, запугивали, сообщила омбудсмен.

По ее словам, ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать с целью пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой.

"Зато военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха минус 20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожения конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку", - написала Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что такие действия со стороны рф является нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается на гуманном обращении с военнопленными. Кроме того, военнопленные всегда должны быть защищенными, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

"В статье 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, иногда по нескольку дней граждан Украины морили голодом.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения россии в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - резюмировала Денисова.

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