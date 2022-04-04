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Били прикладами, стріляли біля вуха, залякували: омбудсмен розповіла про знущання росіян над полоненими українськими військовими

Київ • УНН

 • 101811 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. РФ грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Ці факти підтвердилися під час останнього звільнення з ворожого полону громадян України. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.

Били прикладами, стріляли біля вуха, залякували: омбудсмен розповіла про знущання росіян над полоненими українськими військовими

Деталі

Українські військовослужбовці розповіли на негуманне поводженні з ними з боку російської сторони: їх тримали у полі, в ямі, в гаражі. Періодично виводили по одному: били прикладами, стріляли біля вуха, залякували, повідомила омбудсмен.

За її словами, хлопців із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, місцеві репортери почали використовувати з метою пропаганди, розповідаючи про гуманну російську владу, яка організувала доставку полонених додому.

"Натомість військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку за температура повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок. До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку", - написала Денісова.

Омбудсмен наголошує, що такі дії з боку рф є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Крім того, військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

"У порушенням статті 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, подекуди по декілька днів громадян України морили голодом.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - резюмувала Денісова.

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