Били и пытали электрическим током украинских гражданских лиц — двум сотрудникам курского СИЗО сообщили о подозрении
Киев • УНН
Двум сотрудникам курского СИЗО сообщили о подозрении в жестоком обращении с пятью украинскими гражданскими лицами. Их избивали и применяли электрический ток, нарушая международное гуманитарное право.
Двум сотрудникам Курского СИЗО сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими гражданскими, которых незаконно удерживали в России. По данным следствия, они били потерпевших руками, ногами и пластиковой палкой, а также применяли к ним электрический ток. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум сотрудникам следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний рф в Курской области
По данным следствия, они систематически применяли физическое и психологическое насилие к украинским гражданским, которые вследствие вооружённой агрессии рф против Украины были незаконно лишены свободы и удерживались на территории государства-агрессора.
В настоящее время задокументированы факты жестокого обращения как минимум с пятью потерпевшими.
Подозреваемые применяли к ним электрический ток, били руками, ногами и пластиковой палкой по различным частям тела. Насилие носило систематический характер и совершалось вопреки требованиям международного гуманитарного права.
Действия сотрудников российского пенитенциарного учреждения квалифицированы как жестокое обращение с гражданским населением, в частности совершённое по предварительному сговору группой лиц, (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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