Белая акула выпрыгнула из волн возле серфингиста: фотографу удалось это зафиксировать

Детали

В прошлом месяце фотограф из Калифорнии Джордан Анаст во время съемок в округе Сан-Диего сделал впечатляющий снимок серфингиста Тайлера Уоррена на фоне большой белой акулы. Фотограф рассказал журналистам, что сразу не заметил, что сфотографировал спортсмена рядом с выпрыгнувшей из воды акулой.

По его словам, он сделал шесть снимков акулы, однако не был слишком озабочен из-за того, что у калифорнийского побережья акулы встречаются повсеместно.

"Они везде в Калифорнии", — сказал фотограф и назвал снимок "фото всей жизни".

Справка

Большая белая акула— вид хрящевых рыб, единственная современная из рода белых акул семейства селедочных.

Большие белые акулы, как известно, считаются самыми большими хищными рыбами планеты. Они вырастают до 4,5 метров в длину, но встречались виды и по 6 метров, весом 2,2 тонны. Развивают скорость до 24 км/ч и иногда выбрасываются над поверхностью как киты, атакуя добычу снизу.

По информации National Geographic, нападения больших белых акул часто бывают не смертельными. Акулы иногда пытаются укусить, а затем отпускают своих жертв. Смертельные случаи чаще всего случаются тогда, когда акулы воспринимают пловцов за свою любимую добычу — тюленей.

Напомним

Новое исследование опубликовано в PLOS One указывает на то, что рыбы, обитающие в открытом океане, такие как тунец, используют акул, чтобы "поцарапаться". Эти царапины, вероятно, удаляют паразитов, отмершую кожу и другие раздражители.