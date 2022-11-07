Біла акула вистрибнула з хвиль біля серфінгіста: фотографу вдалося це зафіксувати

ukru
Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
08:59 • 1983 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 44917 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 154756 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134069 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166023 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191820 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224294 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225448 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 454961 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232458 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117626 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120281 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110618 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 120934 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 49803 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 154751 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 454960 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407893 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616899 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740642 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22137 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38645 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101837 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136944 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220415 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Біла акула вистрибнула з хвиль біля серфінгіста: фотографу вдалося це зафіксувати

Біла акула вистрибнула з хвиль біля серфінгіста: фотографу вдалося це зафіксувати

Київ • УНН

 • 512491 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Каліфорнійський серфінгіст був зафіксований на фотографії, де він катається на хвилях поруч з великою білою акулою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Минулого місяця фотограф із Каліфорнії Джордан Анаст під час зйомок в окрузі Сан-Дієго зробив вражаючий знімок серфінгіста Тайлера Воррена на тлі великої білої акули. Фотограф розповів журналістам, що одразу не помітив, що сфотографував спортсмена поряд з акулою, яка вистрибнула з води.

За його словами, він зробив шість знімків акули, проте не був надто занепокоєний через те, що біля каліфорнійського узбережжя акули зустрічаються повсюдно.

"Вони скрізь у Каліфорнії", — сказав фотограф та назвав знімок "фото всього життя".

Довідка

Велика біла акула — вид хрящових риб, єдина сучасна з роду білих акул родини оселедцевих.

Великі білі акули, як відомо, вважаються найбільшими хижими рибами планети. Вони виростають до 4,5 метрів завдовжки, але зустрічалися види й по 6 метрів, вагою 2,2 тонни. Розвивають швидкість до 24 км/год й іноді викидаються над поверхнею як кити, атакуючи здобич знизу.

За інформацією National Geographic, напади великих білих акул часто бувають не смертельними. Акули іноді намагаються вкусити, а потім випускають своїх жертв. Смертельні випадки найчастіше трапляються тоді, коли акули сприймають плавців за свою улюблену здобич — тюленів.

Нагадаємо 

Нове дослідження опубліковане в PLOS One вказує на те, що риби, які живуть у відкритому океані, такі як тунець, використовують акул, щоб "подряпатися". Ці подряпини, ймовірно, видаляють паразитів, відмерлу шкіру та інші подразники.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69