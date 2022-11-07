Біла акула вистрибнула з хвиль біля серфінгіста: фотографу вдалося це зафіксувати

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Минулого місяця фотограф із Каліфорнії Джордан Анаст під час зйомок в окрузі Сан-Дієго зробив вражаючий знімок серфінгіста Тайлера Воррена на тлі великої білої акули. Фотограф розповів журналістам, що одразу не помітив, що сфотографував спортсмена поряд з акулою, яка вистрибнула з води.

За його словами, він зробив шість знімків акули, проте не був надто занепокоєний через те, що біля каліфорнійського узбережжя акули зустрічаються повсюдно.

"Вони скрізь у Каліфорнії", — сказав фотограф та назвав знімок "фото всього життя".

Довідка

Велика біла акула — вид хрящових риб, єдина сучасна з роду білих акул родини оселедцевих.

Великі білі акули, як відомо, вважаються найбільшими хижими рибами планети. Вони виростають до 4,5 метрів завдовжки, але зустрічалися види й по 6 метрів, вагою 2,2 тонни. Розвивають швидкість до 24 км/год й іноді викидаються над поверхнею як кити, атакуючи здобич знизу.

За інформацією National Geographic, напади великих білих акул часто бувають не смертельними. Акули іноді намагаються вкусити, а потім випускають своїх жертв. Смертельні випадки найчастіше трапляються тоді, коли акули сприймають плавців за свою улюблену здобич — тюленів.

Нагадаємо

Нове дослідження опубліковане в PLOS One вказує на те, що риби, які живуть у відкритому океані, такі як тунець, використовують акул, щоб "подряпатися". Ці подряпини, ймовірно, видаляють паразитів, відмерлу шкіру та інші подразники.