Российских военный вертолет Ми-28, который потерпел крушение в калужской области рф, разбился во время возвращения с боевого задания. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как сообщает прокремлевский Mash, во время возвращения с боевого задания в кабине произошел пожар - вероятно, из-за неисправности двигателя.

Вертолет МИ-28 потерпел крушение в жиздринском районе калужской области. По данным губернатора, на месте работают российские спасатели.