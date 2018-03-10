Биатлонист Рептюх принес Украине вторую медаль на Паралимпиаде-2018

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 48588 просмотра

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Пхенчхане на 12-х зимних Паралимпийских играх копилка сборной Украины пополнилась второй медалью, передает корреспондент УНН.

23-летний уроженец черниговской области Игорь Рептюх продемонстрировал третье время и завоевал бронзовую награду (0+1) +46,1 с.

Высокий показатель в активе нашего Игоря Вовчинскому (1+0) — 4-й +1:06,2 мин. Виталий Сытник стал 12-м, а Сергей Романюк 15-м.

Автором лучшего времени стал Бенжамин Дави (0) из Франции — 17:56,6 мин. “Серебро” за канадцем Марком Арендзе (0) +30,8 с.

Примечательно, что для Рептюха это уже вторая медаль в карьере Паралимпийских играх. Первая полученная в Сочи-2014 в эстафете.

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