Біатлоніст Рептюх приніс Україні другу медаль на Паралімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Пхьончхані на 12-х зимових Паралімпійських іграх скарбничка збірної України поповнилася другою медаллю, передає кореспондент УНН.
23-річний уродженець чернігівської області Ігор Рептюх продемонстрував третій час і завоював бронзову нагороду (0+1) +46,1 с.
Високий показник в активі нашого Ігоря Вовчинського (1+0) — 4-й +1:06,2 хв. Віталій Ситник став 12-м, а Сергій Романюк 15-м.
Автором кращого часу став Бенжамін Давіє (0) з Франції — 17:56,6 хв. “Срібло” за канадцем Марком Арендзом (0) +30,8 с.
Примітно, що для Рептюха це вже друга медаль в кар’єрі Паралімпійських іграх. Перша здобута у Сочі-2014 в естафеті.