Биатлонист Д.Пидручный не попал в состав эстафетной сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира-2016/17 по биатлону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В первый соревновательный день пройдет мужская эстафета в которой будут соревноваться за медали 25 национальных команд. Украинская сборная стартует под 4-м номером.
Состав "желто-синих" будет выглядеть следующим образом:
1. Артем Прима
2. Сергей Семенов
3. Владимир Семаков
4. Виталий Кильчицкий.
Примечательно, что пропускает эту гонку второй номер (по количеству личных зачетных очков в сезоне) сборной Украины Дмитрий Пидручный.
Напомним, что начало гонки запланировано на 15:30.