Биатлонист Д.Пидручный не попал в состав эстафетной сборной Украины

В первый соревновательный день пройдет мужская эстафета в которой будут соревноваться за медали 25 национальных команд. Украинская сборная стартует под 4-м номером.

Состав "желто-синих" будет выглядеть следующим образом:

1. Артем Прима

2. Сергей Семенов

3. Владимир Семаков

4. Виталий Кильчицкий.

Примечательно, что пропускает эту гонку второй номер (по количеству личных зачетных очков в сезоне) сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Напомним, что начало гонки запланировано на 15:30.